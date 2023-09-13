Глава МИД Эстонии призвал граничащие с Россией страны совместно ввести запрет на въезд российских автомобилей

На встрече обсуждался вступивший в силу сегодня утром в Эстонии запрет на въезд автомобилей с российскими номерами. Аналогичное ограничение ввели также Латвия и Литва. Цахкна призвал осуществлять запрет на въезд совместно, поскольку так он будет более эффективным и агрессия будет стоить России еще дороже.

„Мы также обсудили, как поступить с автомобилями с российскими номерами, которые уже находятся в Евросоюзе, чтобы подход был единым“, - сказал Цахкна, добавив, что завтра поднимет этот вопрос и в правительстве.

Обсуждались также дополнительные санкции против России. „В Евросоюзе мы разрабатываем 12-й пакет санкций против России, которая продолжает бесчеловечную войну в Украине, - сообщил Цахкна. - Наше послание не изменилось. Мы будем продолжать закрывать российские денежные краны до тех пор, пока это необходимо“.

Кроме того, Цахкна отметил необходимость усилить контроль по предотвращению обхода санкций, в том числе транзита чувствительных товаров в третьи страны через территорию России. „Для меня не оправдано, что мы продолжаем через Россию транзит, который нужен агрессору для продолжения бесчеловечной войны в Украине, - заявил Цахкна. - Мы должны ограничить возможность способствовать российской агрессии через транзит“.

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