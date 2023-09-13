Запрет пока не полный: в Эстонию можно въехать на мотоциклах и автобусах с российскими номерами
Вступивший 13 сентября в силу запрет на въезд в Эстонию автомобилей с российскими номерами касается только легковых автомобилей с вместимостью до девяти пассажиров. На мотоциклах и автобусах с российскими номерами въезжать в страну по состоянию на сегодняшний день можно, пишет rus.err. со ссылкой на руководителя таможенного контроля Антс Кутти.
„Эти ограничения касаются как физических лиц, так и юридических, то есть принадлежность транспортного средства в этом смысле не имеет значения“, – сказал Кутти.
По его словам, транспортные средства с десятью и более пассажирскими местами; автобусы, которые работают на линии; транспортные средства с дипломатическими номерами и мотоциклы могут пересекать границу“, – сказал Кутти, добавив, что в единичных случаях границу может пересечь пожарная машина с краном.
Правительство Эстонии дополнительно обсудит вопрос, касающийся въезда и пребывания в Эстонии моторных транспортных средств с номерами РФ, на своем заседании в четверг.
Как мы сообщали, сегодня в 10 часов утра Эстония запретила въезд в страну автотранспорту с номерами Российской Федерации, поскольку он подпадает под действие санкций ЕС.
Еще больше информации про конфискацию машин с российскими номерами, читайте ЗДЕСЬ.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.