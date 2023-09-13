Новости Эстонии
13.09.2023, 18:24

Запрет пока не полный: в Эстонию можно въехать на мотоциклах и автобусах с российскими номерами

 
Пограничный пункт Лухамаа
Пограничный пункт Лухамаа
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Вступивший 13 сентября в силу запрет на въезд в Эстонию автомобилей с российскими номерами касается только легковых автомобилей с вместимостью до девяти пассажиров. На мотоциклах и автобусах с российскими номерами въезжать в страну по состоянию на сегодняшний день можно, пишет rus.err. со ссылкой на руководителя таможенного контроля Антс Кутти.

„Эти ограничения касаются как физических лиц, так и юридических, то есть принадлежность транспортного средства в этом смысле не имеет значения“, – сказал Кутти.

По его словам, транспортные средства с десятью и более пассажирскими местами; автобусы, которые работают на линии; транспортные средства с дипломатическими номерами и мотоциклы могут пересекать границу“, – сказал Кутти, добавив, что в единичных случаях границу может пересечь пожарная машина с краном.

Правительство Эстонии дополнительно обсудит вопрос, касающийся въезда и пребывания в Эстонии моторных транспортных средств с номерами РФ, на своем заседании в четверг.

Как мы сообщали, сегодня в 10 часов утра Эстония запретила въезд в страну автотранспорту с номерами Российской Федерации, поскольку он подпадает под действие санкций ЕС.

Еще больше информации про конфискацию машин с российскими номерами, читайте ЗДЕСЬ.

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