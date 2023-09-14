Остров Аэгна с девственной природой и потрясающей историей находится фактически в центре Таллинна
Всего в получасе езды от Горхолла находится одна из частей центра Таллинна. Да-да, не удивляйтесь, именно так и есть, ведь остров Аэгна территориально является частью административной единицы Кесклинн. О жизни на Аэгна и о том, как сохранить природные богатства острова, рассказывает гид Александр Голубев.
„На благополучие острова влияет море, эта связь неразрывна, – отмечает Александр Голубев. – И если что-то случается в Балтийском море, то Аэгна, как и любая другая прибрежная территория, страдает. Например, прогуливаясь по пляжу, иногда можно найти пластик, бутылки и так далее“. Поэтому в год Зеленой столицы Таллинн начал кампанию „Спасем наше море“ (Save our Sea). Цель международной кампании Save Our Sea – привлечь внимание ко все более критическому состоянию Балтийского моря и призвать жителей городов, расположенных на побережье Балтийского моря, защищать и сохранять родное море.
Кампания родилась в результате сотрудничества Зеленой столицы Европы Таллинна, экологической организации Let’s Do It World и города Хельсинки. К кампании присоединилось более 30 городов стран региона Балтийского моря – например, Финляндии, Германии, Польши, Дании и Латвии. Кампания „Спасем наше море“ началась в День Балтийского моря 31 августа и завершится 16 сентября Всемирным днем уборки.
Подробнее о кампании: www.seacleanup.org
Всю актуальную информацию о событиях и мероприятиях в рамках программы „Таллинн – Зеленая столица Европы 2023“ можно найти на greentallinn.eu/ru