Остров Аэгна с девственной природой и потрясающей историей находится фактически в центре Таллинна

„На благополучие острова влияет море, эта связь неразрывна, – отмечает Александр Голубев. – И если что-то случается в Балтийском море, то Аэгна, как и любая другая прибрежная территория, страдает. Например, прогуливаясь по пляжу, иногда можно найти пластик, бутылки и так далее“. Поэтому в год Зеленой столицы Таллинн начал кампанию „Спасем наше море“ (Save our Sea). Цель международной кампании Save Our Sea – привлечь внимание ко все более критическому состоянию Балтийского моря и призвать жителей городов, расположенных на побережье Балтийского моря, защищать и сохранять родное море.