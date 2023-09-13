Социал-демократы предложили обложить банки специальным налогом. Это дало бы бюджету 951 млн евро

„У нас совпали две проблемы. С одной стороны, в результате повышения Euribor процентные доходы банков выросли до беспрецедентно высокого уровня, что снижает покупательную способность людей и способность компаний инвестировать и расширяться, замедляя в целом темпы экономического роста“, – говорится в письме, которое Ляэнеметс направил партнерам по коалиции.

„С другой стороны, при составлении государственного бюджета мы дошли до ситуации, когда сложно выполнить бюджетные критерии, потому что сэкономить невозможно, а источники доходов не предлагают достаточно решений“, – цитирует Ляэнеметса rus.err.

„В основе предложения лежит схема, применяемая в Литве, где берется средний процентный доход за предыдущие четыре года, вычитается из текущего, и половина полученной суммы облагается налогом по ставке 60%“, – говорится в письме.

Премьер-министр и лидер Партии реформ Кая Каллас ранее заявила, что предложение обложить налогом коммерческие банки является популистским.

Того же мнения придерживается глава Eesti 200 Лаури Хуссар, по словам которого, дополнительное налогообложение банков может сделать кредитование более дорогим и, следовательно, в конечном итоге нанести вред экономике.

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