Можно ли заменить российские номера на эстонские?(3)
С сегодняшнего дня автомобили с российской регистрацией запрещены к въезду в Эстонию. В правительстве обсуждается возможность конфискации. Очевидно, что один из вариантов для сохранения своего транспорта − это замена регистрационных знаков: с российских на эстонские. Департамент транспорта может зарегистрировать автомобиль после завершения таможенной процедуры.
Регистрационная госпошлина при этом не зависит от возраста автомобиля или его мощности. Однако суммы для таможенного оформления будут различаться. Правительство завтра обсудит, что делать с уже находящимися на территории Эстонии российскими автомобилям. До этого момента в Налогово-таможенном департаменте не комментируют ситуацию. „Более подробные инструкции мы сможем дать после принятия решения правительством“, − сообщила специалист по связям со СМИ в НТД Карин Ульвик.
Управляющий услугой регистрации отдела управления услугами Департамента транспорта Эстонии Сулев Вилль обращает внимание, что с 9 января уже был запрещен ввоз из России автомобилей и тракторов, а регистрация транспортного средства переселенца разрешалась только на основании его таможенной декларации.
„Если в бюро обслуживания Департамента транспорта поступит автомобиль с российскими регистрационными знаками и без таможенной декларации, то владелец такого автомобиля не сможет подать заявление ни на первичную регистрацию, ни на транзит незарегистрированного транспортного средства“, − сказал Вилль.
Еще больше информации про конфискацию машин с российскими номерами, читайте ЗДЕСЬ.
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