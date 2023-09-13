ВИДЕО | „Это не публичное дело.“ Кая Каллас не желает говорить, сколько она заработала на процентах по кредиту своему супругу

„Честно говоря, где-то проходит граница моей приватности, когда темой, например, являются партнерские договоры в адвокатском бюро“, - отметила Кая Каллас, имя в виду направленные ей комиссией по борьбе с коррупцией вопросы.

„Я понимаю, что что мои политические конкуренты хотят знать всё, но как это касается моей декларации публичных интересов? Если есть претензии, то для этого есть организации, которые этим занимаются — есть полиция, КаПо, есть прокуратура, которые беспристрастно посмотрят эти вещи“.

Каллас видит в нынешней фазе скандала попытку конкурентов взбить пену, чтобы еще больше запутать ситуацию.

Она отметила, что выдача займа (фирме супруга — ред.), получение с этого процентов и уплата с них в свою очередь подоходного налога, - все это задекларировано. Но Каллас не хочет обнародовать, сколько точно она заработала на процентах с кредита своему мужу. „Это не публичный вопрос“, - сказала она Delfi.

Очередное заседание спецкомиссии Рийгикогу по борьбе с коррупцией должно состояться в понедельник.

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