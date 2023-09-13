13.09.2023, 16:30
СЛУЖБА ПОГОДЫ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ | В Эстонии пройдут сильные дожди. Возможны наводнения!
ФОТО: RAIGO PAJULA | DELFI MEEDIA
Агентство по окружающей среде предупреждает, что сильные дожди, которые пройдут в Эстонии, могут привести к наводнениям! Особенно велик риск наводнений в Северной и Западной Эстонии.
Сегодня, 13 сентября, во многих регионах Эстонии пройдут дожди, местами с грозами. Кое-где осадки будут сильными. Ветер южных направлений 2-8, к вечеру ветер ослабеет и будет переменных направлений. На островах вечером ожидается северным, усилится до 6-12, порывами до 17 м/c. Грозы могут сопровождаться порывами ветра большей силы. Температура воздуха 18..23, в Юго-Восточной Эстонии 25°C