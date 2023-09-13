СЛУЖБА ПОГОДЫ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ | В Эстонии пройдут сильные дожди. Возможны наводнения!

Сегодня, 13 сентября, во многих регионах Эстонии пройдут дожди, местами с грозами. Кое-где осадки будут сильными. Ветер южных направлений 2-8, к вечеру ветер ослабеет и будет переменных направлений. На островах вечером ожидается северным, усилится до 6-12, порывами до 17 м/c. Грозы могут сопровождаться порывами ветра большей силы. Температура воздуха 18..23, в Юго-Восточной Эстонии 25°C

Ночью осадки распространятся с Западной Эстонии в восточном направлении, местами будут сильными, возможны грозы. На материке ветер восточный и юго-восточный 4-9, на островах северный и северо-западный 8-13, порывами 18 м/c, после полуночи и на материке ветер сменит направление на северное, к утру усилится до 5-10, порывами 15, на островах и побережье 10-15, порывами до 21 м/c. Температура воздуха 10..16°C.