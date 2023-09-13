ВИДЕО | EKRE подаст на руководство Рийгикогу в суд

Председатель Рийгикогу Лаури Хуссар (партия Eesti 200) не согласился включить в повестку дня первого заседания осенней сессии 17 просроченных запросов, которые Эстонская консервативная народная партия (EKRE) подала до летних каникул, и которые до сих пор ждали ответа.

Председатель EKRE Мартин Хельме сказал, что партия решила за это подать на руководство Рийгикогу в суд.

Насколько известно, представлять EKRE в суде будет присяжный адвокат Пауль Керес, и у партии есть для обращения в Государственный суд еще девять дней.

„Наша фракция однозначно считает, что конституционные права членов нашей фракции были грубо нарушены. Как конституция, так и регламент работы предусматривают, что у членов Рийгикогу есть право обращаться к членам правительства с запросами, для ответа на запросы дается 20 дней. Это было нарушено. Нельзя согласиться, чтобы в Эстонии происходило такое систематическое и принципиальное нарушение закона“, - сказал Хельме порталу Delfi.

Хотя в июне EKRE вместе с Центристской партией не получили на свои жалобы от Госсуда положительного решения, сегодняшний вопрос, по мнению Хельме, более очевиден, чем предыдущий.

„Статья закона ясно и однозначно на нашей стороне — я не вижу, как можно было бы ее обойти. Но суды бывают очень находчивы в этой части“, - отметил глава EKRE с усмешкой.

Есть ли надежда у EKRE привлечь к обращению в суд и другие оппозиционные парламентские партии — Центристскую (ЦП) и Isamaa? Сейчас это еще не ясно.

Бывший председатель ЦП Юри Ратас вчера заметил, что считает присоединение к инициативе EKRE маловероятным. Бывший лидер Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер сообщил сегодня Delfi, партия еще тему обращения в суд не обсуждала, но заметил, что этот вопрос обязательно обсудят в ближайшие дни.

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