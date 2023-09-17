Не только Кая Каллас: шесть громких скандалов, после которых эстонские министры лишались своих постов

Кажется, что скандал вокруг Каи Каллас со временем начинает утихать и премьер в итоге не покинет свой пост. В таком случае это будет скорее нетипичным для эстонской практики, ведь, как правило, солидная часть подобных историй заканчивается именно этим - посмотрите сам! Мы собрали пять наиболее громких скандалов, связанных с коррупционными схемами, растратой средств и уходом министров с их постов.