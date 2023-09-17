Новости Эстонии
17.09.2023, 08:09

Не только Кая Каллас: шесть громких скандалов, после которых эстонские министры лишались своих постов

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ФОТО: Illustration by Nina Briantseva | Delfi Meedia

Кажется, что скандал вокруг Каи Каллас со временем начинает утихать и премьер в итоге не покинет свой пост. В таком случае это будет скорее нетипичным для эстонской практики, ведь, как правило, солидная часть подобных историй заканчивается именно этим - посмотрите сам! Мы собрали пять наиболее громких скандалов, связанных с коррупционными схемами, растратой средств и уходом министров с их постов.

Тийт Вяхи: скандал из-за квартиры

В 1997 году будучи премьером Тийт Вяхи ушел в отставку из-за скандала вокруг квартиры. В ходе приватизации его 21-летняя дочь получила квартиру в центре Таллинна за бесценок.

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