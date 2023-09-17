Отбывающий срок за изнасилование школьницы жалуется на тюремную жизнь: „Расисты хотят меня убить“

В июле 2020 года Мухаммад Ибрагим Усман (35), зарабатывавший на жизнь таксистом, заметил пьяную старшеклассницу, которая потеряла ключи и не могла вернуться домой. Усман помог девушке сесть в такси и поехал в Мустамяэ, где находилась его квартира. Там таксист изнасиловал девушку.

Сразу после преступления Усман был взят под стражу. Обвинительный приговор вступил в законную силу в январе 2022 года. Усмана отправили за решетку на четыре года по статье за изнасилование. Помимо содержания под стражей в ходе предварительного следствия, Усман уже провел за решеткой более трех лет. Однако из-за „разгула расизма“ в тюрьме отбывание наказания оказалось настолько трудным для насильника, что он подал прошение о досрочном освобождении, подчеркнув, что не в силах терпеть притеснения из-за цвета кожи.