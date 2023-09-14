Производство электроэнергии из горючего сланца в прошлом году выросло

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Хелле Труутс, количество электроэнергии, произведенной из горючего сланца, за год выросло на 42%, составив более половины (57%) от общего объема произведенной электроэнергии. В 2021 году доля электричества, произведенного из горючего сланца, составляла 49% от общего объема произведенной электроэнергии. Количество электроэнергии, произведенной из сланцевого газа, также выросло на 14%.

„Из других видов топлива производилось меньше электричества, чем в предыдущем году. Происходящее в мире в прошлом году сильно повлияло на цены топлива, что в свою очередь повлияло на долю топлива, употребляемого для производства энергии. В 2022 году выросла стоимость большинства видов топлива“, — отметила Труутс.

16% электричества было произведено в процессе когенерации, позволяющем использовать топливо более экономно. На когенерационных станциях электроэнергия и тепло производятся из разного топлива, самый большой вклад в производство энергии в тераджоулях внесло дровяное топливо. На когенерационных станциях было произведено 1394 ГВт⋅ч электроэнергии и 4382 ГВт⋅ч теплоэнергии.

Количество электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников, было на уровне 2021 года и составило 33% от совокупной продукции электроэнергии. Более половины возобновляемой энергии (52%) было произведено из древесины. Количество электроэнергии, полученной как из ветряной энергии, так и из дровяного топлива, в годовом сравнении уменьшилось почти на 10%. В возобновляемой энергии более всего увеличилось производство солнечной энергии (68%): ее доля составила 20% от произведенной в прошлом году возобновляемой энергии.

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