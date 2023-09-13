Кая Каллас: из-за замеченных банком опечаток в феврале мы подписали кредитный договор заново. Кредит я предоставила в январе(1)
В публикации в социальных сетях премьер-министр Кая Каллас объяснила, как получилось, что кредитный договор с Novaria Consult был подписан цифровой подписью позже, чем указано в самом договоре. Каллас заявила, что документ стороны подписали в январе и тогда же она предоставила кредит, но из-за замеченных банком опечаток позже его пришлось переподписать.
„Некоторые члены специальной антикоррупционной комиссии Рийгикогу обратили внимание на то, что электронная подпись на кредитном договоре датирована более поздним днем, чем написано в самом договоре. Я всегда рекомендую задавать мне эти вопросы напрямую, а не через СМИ“, - написала Каллас и добавила, что несоответствию есть простое и объяснение, и это - распространенная практика.
„Я подписала кредитный договор с Novaria Consult 5 января 2022 года. В тексте договора было несколько опечаток, которые позже были замечены банком. По требованию банка мы исправили ошибки и 3 февраля 2022 года поставили новые подписи в договоре. Так что это всё тот же договор, подписанный 5 января. Также в тексте договора в качестве времени подписания договора указано 5 января 2022 года. Сумму кредита я перевела в компанию Novaria Consult 6 января 2022 года“, - написала Каллас.
Каллас добавил, что в подтверждение своих слов сегодня утром она также отправил в специальную антикоррупционную комиссию Рийгикогу оригинал файла договора с электронно-цифровыми подписями, сделанными 5 января 2022 года.
„Я дала кредит компании мужа для инвестиций. Предоставленный мной кредит не имеет никакого отношения к бизнесу „Метапринт“ и визиту в „Метапринт“ 28 января 2022 года. Любая такая связь является случайной и попыткой намеренно исказить реальную картину. К сожалению, есть политики, которые создают искусственные связи, манипулируют фактами и выдвигают претензии, не имеющие ничего общего с реальной жизнью. „Не ищите призраков там, где их нет“, — отметила Каллас.
Член специальной антикоррупционной комиссии Рийгикогу Тынис Мёльдер (Центристская партия) сообщил ERR во вторник, что кредитный договор, который Кая Каллас направила в комиссию по запросу, показывает, что он был подписан через несколько дней после 28 января 2022 года, то есть после визита на завод „Метапринта“.
Каллас тогда заявила Delfi, что эта информация неверна — кредитный договор был подписан 5 января 2022 года, а первый платеж в размере 200 000 евро она осуществила на следующий день. По словам Каллас, оставшиеся 150 тысяч евро достались компании 13 мая. Мёльдер подтвердил свои слова в общении с Delfi, а после этого опубликовал в социальных сетях скриншот с датой подписания.
Член специальной антикоррупционной комиссии Рийгикогу Эдуард Одинец пояснил Delfi, что договор был создан 5 января, как видно из верхнего угла скриншота, опубликованного Мёльдером, но дата подписания - 3 февраля. „В самом документе есть другая дата, но он подписан значительно позже даты, указанной внути, вот в этом и проблема. В том смысле, что в самом договоре указана другая дата, чем в подписи, и, может быть, поэтому проявились нестыковки“, - сказал он.
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