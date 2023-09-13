Кая Каллас: из-за замеченных банком опечаток в феврале мы подписали кредитный договор заново. Кредит я предоставила в январе

„Некоторые члены специальной антикоррупционной комиссии Рийгикогу обратили внимание на то, что электронная подпись на кредитном договоре датирована более поздним днем, чем написано в самом договоре. Я всегда рекомендую задавать мне эти вопросы напрямую, а не через СМИ“, - написала Каллас и добавила, что несоответствию есть простое и объяснение, и это - распространенная практика.

„Я подписала кредитный договор с Novaria Consult 5 января 2022 года. В тексте договора было несколько опечаток, которые позже были замечены банком. По требованию банка мы исправили ошибки и 3 февраля 2022 года поставили новые подписи в договоре. Так что это всё тот ​​же договор, подписанный 5 января. Также в тексте договора в качестве времени подписания договора указано 5 января 2022 года. Сумму кредита я перевела в компанию Novaria Consult 6 января 2022 года“, - написала Каллас.

Каллас добавил, что в подтверждение своих слов сегодня утром она также отправил в специальную антикоррупционную комиссию Рийгикогу оригинал файла договора с электронно-цифровыми подписями, сделанными 5 января 2022 года.

„Я дала кредит компании мужа для инвестиций. Предоставленный мной кредит не имеет никакого отношения к бизнесу „Метапринт“ и визиту в „Метапринт“ 28 января 2022 года. Любая такая связь является случайной и попыткой намеренно исказить реальную картину. К сожалению, есть политики, которые создают искусственные связи, манипулируют фактами и выдвигают претензии, не имеющие ничего общего с реальной жизнью. „Не ищите призраков там, где их нет“, — отметила Каллас.

Член специальной антикоррупционной комиссии Рийгикогу Тынис Мёльдер (Центристская партия) сообщил ERR во вторник, что кредитный договор, который Кая Каллас направила в комиссию по запросу, показывает, что он был подписан через несколько дней после 28 января 2022 года, то есть после визита на завод „Метапринта“.