Паника у российских автовладельцев в Эстонии: хотят отыграться на тех, до кого могут дотянуться

„Никакой глобальной цели тут нет, обычное вредительство“

Семья IT-специалистов из России, которые три года живут в Таллинне и имеют вид на жительство, признается, что в ужасе от происходящего.

„Мы уехали из РФ не просто так. За первый год, во время которого можно растаможить машину дешевле, мы не смогли определиться, остаемся мы тут или нет. Но после всех этих законов против россиян, которые против войны, которые уехали, бросили тоже все, которые хотят всем показать и доказать, что они не поддерживают режим, мы хотим уехать из Эстонии точно. Оппозиция рассказывала нам о толерантной и свободной Европе. Но это точно не про Эстонию“, — делятся россияне.

IT-специалисты всерьез рассматривают вариант переезжать. „Собираем чемоданы и сваливаем“, — не сдерживают эмоций россияне.

„Большинство российских машин в Эстонии — это недавно прибывшие сюда специалисты. Как раз те, кто не поддерживает ни российский режим, ни войну. Которые поддерживают и саму Украину, и ее беженцев словом и делом, — делится россиянка Арина, которая живет в Таллинне несколько лет. — А для политиков получается, что любой россиянин в Эстонии — это опасность, которую надо каким-то способом, шаг за шагом, изгнать. Это же дискриминация, но если к россиянам, то можно. Нет слов“.

Арина рассказывает, что за все эти годы передвижения по стране на автомобиле с российскими номерами видела не так уж и много похожего транспорта.

„Сколько этих машин тут. Кот наплакал, — озадачена она. — У меня трое детей, без машины нам придется очень сложно. На перекладных?“ (Министерство внутренних дел затруднилось ответить, какое количество автомобилей с российскими номерами находится на территории Эстонии - прим. RusDelfi).