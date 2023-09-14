14.09.2023, 09:50
ФОТО | Одна из подозреваемых в убийстве в Копли ранее состояла в отношениях с жертвой. Сосед погибшего: мужчина с золотыми руками, но иногда устраивал вечеринки
ФОТО: Priit Simson
Посиделки в таллиннском многоквартирном доме закончились смертью молодого человека. Сейчас следователи пытаются разобраться в том, что произошло. В качестве подозреваемых задержаны мужчина и женщина, последняя особенно тесно связана с жертвой.
„Боже мой!“ - всплескивает руками пожилая женщина, когда слышит, что произошло в ее доме. Вчера около полудня корреспондент Delfi пришел в Копли на улицу Уус-Малева. Из беседы с жителями выяснилось, что некоторые из них знали об убийстве еще с вечера прошлой субботы, а для других, - тех, кого не было на выходных и кому не интересно, что происходит в доме, - это стало неожиданностью.