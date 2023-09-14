ЧП и криминал
14.09.2023, 09:50

ФОТО | Одна из подозреваемых в убийстве в Копли ранее состояла в отношениях с жертвой. Сосед погибшего: мужчина с золотыми руками, но иногда устраивал вечеринки

 
ФОТО: Priit Simson

Посиделки в таллиннском многоквартирном доме закончились смертью молодого человека. Сейчас следователи пытаются разобраться в том, что произошло. В качестве подозреваемых задержаны мужчина и женщина, последняя особенно тесно связана с жертвой.

„Боже мой!“ - всплескивает руками пожилая женщина, когда слышит, что произошло в ее доме. Вчера около полудня корреспондент Delfi пришел в Копли на улицу Уус-Малева. Из беседы с жителями выяснилось, что некоторые из них знали об убийстве еще с вечера прошлой субботы, а для других, - тех, кого не было на выходных и кому не интересно, что происходит в доме, - это стало неожиданностью.

Здание, построенное в конце 1960-х годов, представляет собой типичный жилой дом по типу общежития, которых в Таллинне немало. Снаружи он не выглядит очень большим, но внутри похож на пазл из множества частей - здесь около 200 квартир. Требующую ремонта квартиру площадью 12 квадратных метров можно приобрести там за 30 000–40 000 евро.

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