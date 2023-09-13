Рейтинги партий: за неделю наибольшего прогресса добилась Isamaa

Самой популярной партией по-прежнему остается Партия реформ, которую, согласно последнему опросу, поддерживают 25,6% граждан Эстонии, имеющих право голоса, при этом поддержка Эстонской консервативной народной партии (EKRE) составляет 23,8%, а Центристской партии - 17,2%.

По сравнению с прошлой неделей поддержка Партии реформ выросла на 0,3 процентных пункта, а EKRE и Центристской партии, напротив, снизилась на 0,2 и 0,3 процентных пункта соответственно.

Четвертой по популярности партией стала Isamaa, поддержка которой выросла больше всего за неделю - с 11% до 11,8%, на те же 0,8 процентных пункта Isamaa прибавила и неделей ранее.

Социал-демократическую партию поддерживают 9,9% (на прошлой неделе 9,7%) процента респондентов, поддержка Eesti 200 за неделю снизилась с 7,8% до 7,4%.

Совокупная поддержка партии правительственной коалиции (реформисты, Eesti 200, соцдемы) составляет 42,9%, а оппозиционных партий - 52,8%.

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