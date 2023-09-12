ВИДЕО | „Он отказывался выходить“: водитель автобуса с ноги вытолкнул мужчину из транспорта(14)
В группе Facebook размещено видео, на котором видно, как водитель автобуса Lux Express выталкивает мужчину, тот падает со ступенек и остается лежать на земле. Затем водитель пытается переместить лежачего. На этом запись прерывается. RusDelfi связался с Lux Express, чтобы выяснить подробности случившегося.
Инцидент произошел в воскресенье, 10 сентября, в 19.00 на маршруте Таллинн-Нарва, в Кохтла-Ярве на остановке „Virumaa kolledž“.
Видео из группы:
В компании подтвердили, что мужчина на видео – это водитель их автобуса. По версии водителя, произошло следующее: мужчина в состоянии алкогольного опьянения, не имея билета на руках, проник в автобус через заднюю дверь, пока сам водитель проверял билеты в передней части автобуса.
Бдительные пассажиры тут же поспешили сообщить водителю и попросили его принять меры. „Водитель сказал, что пытался убедить мужчину покинуть автобус, но тот держался за поручни и отказывался выходить, – пересказывает слова водителя коммерческий директор Lux Express Ингмар Роос. – Завязалась потасовка, в ходе которой водитель вытолкнул мужчину из автобуса ногой“.
Получил ли мужчина во время падения серьезные травмы – неизвестно. В компанию Lux Express пострадавший не обращался. Возле автобуса он находился с группой людей.
Так или иначе – это досадный инцидент, к которому компания Lux Express относится очень серьезно, уверяет Роос. „Это не должно было перерасти в физическую расправу“. Водитель автобуса отстранен от работы до проведения внутреннего расследования. Остальным водителям разъяснили, что в подобных ситуациях необходимо вызывать полицию.
Всем пострадавшим компания приносит свои извинения.
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