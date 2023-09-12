Против журналиста Бабченко СБУ возбудила уголовное дело

Причину возбуждения уголовного дело Бабченко не знает. „Да мне и неинтересно, - пишет он на своей странице в Facebook. - Ориентировка на меня висит в базе пограничников. Наказ - пересечению кордона не препятствовать. После пересечения - задержать и направить в Лукьяновское СИЗО для проведения досудебных следственных действий“.

В России Бабченко включен в реестр иноагентов. В прошлом он - военный корреспондент, участник двух Чеченских войн в составе российской армии.

Как утверждает Минюст РФ, „Бабченко осуществлял сбор средств в поддержку ВСУ, распространял, в том числе с использованием современных информационных технологий, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике“.

В 2017 году Бабченко, опасаясь за свою безопасность, эмигрировал в Украину, где в 2018 году принял участие в спецоперации Службы безопасности Украины по инсценировке собственного убийства.

После победы Владимира Зеленского на президентских выборах Бабченко покинул Украину.

В 2020 году Росфинмониторинг включил Аркадия Бабченко в перечень террористов и экстремистов. В январе 2023 года МВД России объявило его в международный розыск.

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