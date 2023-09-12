Цакхна: запрет на въезд автомобилей из России обсудят на этой неделе

„Обновленное предписание Еврокомиссии об автомобилях с российскими номерными знаками поддерживает наши цели по сдерживанию агрессии РФ и активизации применения санкций, и Эстония намерена следовать указанию Еврокомиссии, поскольку это было нашей политикой. На этой неделе пограничные государства обсудят документ, чтобы найти общий способ для его применения“, - сообщил Цахкна через пресс-секретаря.

„При совместном применении ограничения будут более эффективными, и это даст возможность еще выше поднять цену агрессии для России“, - прокомментировал Цахкна.

Министр внутренних дел Эстонии, лидер Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс одобряет выпущенное Еврокомиссией руководство о запрете на въезд в ЕС автомобилей с российскими регистрационными номерами - в то же время Ляэнеметс напомнил, что пока такие автомобили еще могут въезжать в Эстонию, передают во вторник утренние теленовости ERR.

„Я думаю, что такая трактовка Европейской комиссии очень разумна, и на самом деле эта санкция должна быть реализована именно так. Теперь вопрос в мелких деталях. Имеет смысл сделать это единым образом во всех приграничных странах. Тогда будет эффект, и эти автомобили фактически сюда не попадут“, - рассказал министр.

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