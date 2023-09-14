Новости Эстонии
14.09.2023, 07:16

Директор Нарвской государственной гимназии: хорошо и удобно скрыться за тем, что у нас нет учителей

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Директор Нарвской государственной гимназии Ирене Кяосаар
Директор Нарвской государственной гимназии Ирене Кяосаар
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

В прошлом руководитель Фонда интеграции, а теперь директор Нарвской государственной гимназии Ирене Кяосаар рассказала в интервью RusDelfi, нужен ли детям дополнительный год на изучение эстонского языка, реально ли для учителей освоить методику языкового погружения за год и кто виноват в том, что половина русских школ не готова к переходу на эстонский язык обучения.

В первую учебную неделю сентября президент Алар Карис в передаче „Pealtnägija“ на канале ETV предложил выделить ученикам год на изучение эстонского языка. Министр образования Кристина Каллас (Э200) ответила на это, что в случае младших школьников такой необходимости нет. В прошлом руководитель Фонда интеграции, а теперь директор Нарвской госгимназии Ирене Кяосаар согласна с мнением министра образования.

„В этом возрасте дети учат язык очень быстро, впитывают язык“, - отмечает она. По словам Ирене, все зависит от методики. Если учителя владеют методикой языкового погружения и хорошо подготовлены, то выделять дополнительный год исключительно для изучения эстонского языка нет нужды.

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