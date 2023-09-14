Директор Нарвской государственной гимназии: хорошо и удобно скрыться за тем, что у нас нет учителей(12)
В прошлом руководитель Фонда интеграции, а теперь директор Нарвской государственной гимназии Ирене Кяосаар рассказала в интервью RusDelfi, нужен ли детям дополнительный год на изучение эстонского языка, реально ли для учителей освоить методику языкового погружения за год и кто виноват в том, что половина русских школ не готова к переходу на эстонский язык обучения.
В первую учебную неделю сентября президент Алар Карис в передаче „Pealtnägija“ на канале ETV предложил выделить ученикам год на изучение эстонского языка. Министр образования Кристина Каллас (Э200) ответила на это, что в случае младших школьников такой необходимости нет. В прошлом руководитель Фонда интеграции, а теперь директор Нарвской госгимназии Ирене Кяосаар согласна с мнением министра образования.