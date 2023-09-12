ФОТО И ВИДЕО | Рай для гурманов! В торговом центре Solaris открылся обновленный продуктовый магазин премиум-класса

Концепция, логотип, визуальный стиль, дизайн интерьера и язык рекламы Delice полностью обновлены. Вдохновленный средой итальянского городского рынка, Delice переносит атмосферу солнечного средиземноморского побережья в самое сердце Таллинна. В магазине с новой концепцией еще больший акцент сделан на изысканные деликатесы и вкуснейшие блюда Delice köök, которые готовятся на месте.

Разработанный архитекторами Катрин и Арго Вайкла дизайн интерьера, в котором особое внимание уделено свету и пространству, ориентирован на создание высококачественного общего впечатления.

По словам креативного директора Velvet Кристьяна Крисфельдта, их вдохновила идея о месте, где любители отличной еды смогли бы найти лучшие ингредиенты, солнечную атмосферу и превосходное обслуживание. Delice Solaris – это не обычный магазин, это настоящий рай для гурманов.

„Обновление Delice мы проводили долго и основательно. Открытие Delice Solaris – это новое качественное дополнение к рынку продовольственных магазинов премиум-класса в центре Таллинна, которого клиенты ждали очень давно. Широкий ассортимент продуктов для гурманов и деликатесы, приготовленные на месте поварами Delice, выделяют магазин на фоне других и дарят покупателям новые, свежие вкусовые впечатления“, – сообщила член правления Selver AS Кристи Ломп.

В дополнение к преображению Delice Solaris, элементами новой концепции также будет дополнен магазин Delice Viimsi. Это предоставит Delice перспективу расширения и за счет других удачных мест.

В центре особенного ассортимента Delice – свежие готовые блюда, удобная еда на вынос, замечательная выпечка и вкуснейшие пиццы. Также представлен богатый выбор деликатесов мировых кухонь. Меню Delice Solaris разработано с учетом потребностей местных жителей, взыскательных домашних кулинаров, ценителей изысканной кухни, а также туристов и иностранцев, проживающих в центре города.

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