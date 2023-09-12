ВИДЕО | Михаил Кылварт о выходящих из Центристской партии: надеюсь, что через пару месяцев с ними пообщаемся и они вернутся

Выбранный в воскресенье новым председателем ЦП Михаил Кылварт сказал, что по этому поводу отправил письмо с выражением озабоченности, общение на тему выхода идет с людьми и напрямую.

„Если решил выйти из партии через регистр, - к сожалению, это к сегодняшнему дню уже свершившийся акт“, - констатировал Кылварт. „Но и в их отношении у меня есть надежда, что если это сейчас было эмоциональное решение, то через пару месяцев можно будет с этими людьми пообщаться, и они вернутся“, - сказал он.

Председатель ЦП отметил, что внутрипартийная предвыборная кампания вызвала в партии много напряжения и эмоций, и они с окончанием съезда не улеглись.

Кылварту также был задан вопрос по поводу выбора заместителей и генерального секретаря, их имена стали известны вчера вечером. Заместителями председателя стали Лаури Лаатс, Яак Ааб, Яна Тоом и Яан Тоотс.

Новый лидер ЦП повторил сказанное вчера, что первым на пост зампреда в его предпочтениях был его соперник на выборах председателя партии Танель Кийк, но устав партии, к сожалению, этого не позволяет, так как Кийк в правление входит как председатель парламентской фракции.

Кылварт сообщил, что предложил Юри Ратасу продолжить работу в партии на посту вице-председателя, но тот отказался. „Я понимаю, что сейчас он не готов заниматься этой работой, но опять-таки — он пообещал, что обязательно будет участвовать в обсуждении различных тем, и у меня будет возможность непосредственно с ним общаться“, - сказал Кылварт.

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