ВИДЕО | Михаил Кылварт о выходящих из Центристской партии: надеюсь, что через пару месяцев с ними пообщаемся и они вернутся
Находящийся последние дни на посту генерального секретаря Центристской партии (ЦП) Андре Ханимяги сообщил порталу Delfi относительно выходящих из партии людей, что, согласно коммерческому регистру, таковых после воскресного съезда партии менее 20. „Плюс несколько заявлений и писем, которые нужно еще в регионах рассмотреть“, - добавил он.
Выбранный в воскресенье новым председателем ЦП Михаил Кылварт сказал, что по этому поводу отправил письмо с выражением озабоченности, общение на тему выхода идет с людьми и напрямую.
„Если решил выйти из партии через регистр, - к сожалению, это к сегодняшнему дню уже свершившийся акт“, - констатировал Кылварт. „Но и в их отношении у меня есть надежда, что если это сейчас было эмоциональное решение, то через пару месяцев можно будет с этими людьми пообщаться, и они вернутся“, - сказал он.
Председатель ЦП отметил, что внутрипартийная предвыборная кампания вызвала в партии много напряжения и эмоций, и они с окончанием съезда не улеглись.
Кылварту также был задан вопрос по поводу выбора заместителей и генерального секретаря, их имена стали известны вчера вечером. Заместителями председателя стали Лаури Лаатс, Яак Ааб, Яна Тоом и Яан Тоотс.
Новый лидер ЦП повторил сказанное вчера, что первым на пост зампреда в его предпочтениях был его соперник на выборах председателя партии Танель Кийк, но устав партии, к сожалению, этого не позволяет, так как Кийк в правление входит как председатель парламентской фракции.
Кылварт сообщил, что предложил Юри Ратасу продолжить работу в партии на посту вице-председателя, но тот отказался. „Я понимаю, что сейчас он не готов заниматься этой работой, но опять-таки — он пообещал, что обязательно будет участвовать в обсуждении различных тем, и у меня будет возможность непосредственно с ним общаться“, - сказал Кылварт.
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