13.09.2023, 07:42
Закроют ли погранпункт в Койдула? Мнения министров разошлись
Вырклаэв: Торговли с РФ должно быть как можно меньше!
ФОТО: | Delfi Meedia
Министр финансов Март Вырклаэв предпочел бы закрыть пограничный переход, но, по мнению министра внутренних дел, это решение преждевременно.
В волости Сетомаа идея правительства закрыть пограничный пункт Койдула ради экономии бюджета вызвала большое разочарование. Однако даже среди членов правительства до сих пор нет единого мнения о том, вступит ли план в силу, в какой форме и когда.