Новости Эстонии
13.09.2023, 07:42

Закроют ли погранпункт в Койдула? Мнения министров разошлись

 
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Пограничный переход Койдула находится под угрозой закрытия из-за сокращения бюджета.
Пограничный переход Койдула находится под угрозой закрытия из-за сокращения бюджета.
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Министр финансов Март Вырклаэв предпочел бы закрыть пограничный переход, но, по мнению министра внутренних дел, это решение преждевременно.

В волости Сетомаа идея правительства закрыть пограничный пункт Койдула ради экономии бюджета вызвала большое разочарование. Однако даже среди членов правительства до сих пор нет единого мнения о том, вступит ли план в силу, в какой форме и когда.

На пресс-конференции, состоявшейся в последний день августа, министр финансов Март Вырклаэв заявил, что погранпереход Койдула может быть закрыт уже в следующем году, но можно рассмотреть вопрос о пешеходном погранпереходе.

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