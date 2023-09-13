Алар Карис: антиконституционный закон — это разбазаривание народных денег

Президент Алар Карис и канцлер права Юлле Мадизе провели встречу в день открытия осенней сессии Рийгикогу. Из поста президента в социальных сетях стало понятно, что речь во время встречи шла о различных поступающих на обсуждение в Рийгикогу законопроектах.

„Мы оба надеемся, что правительство и парламент, когда они инициируют какой-либо законопроект или его рассматривают, задают себе вопрос — согласуется ли он с Конституцией Эстонии. Если закон принять нельзя, его подготовка будет пустой работой, которая разбазаривает государственные деньги. Мы также говорили о том, как при перенятии правовых норм Европейского союза не войти в противоречие с Конституцией Эстонии“, - сообщил Карис.

Из вызывающих наибольшие противоречия законопроектов осенью на обсуждение в Рийгикогу поступят так называемый „закон о языке вражды“ (эст. vaenukõne seadus), законопроект об административных штрафах, а также возможно и вопрос ограничения избирательного права граждан России и Беларуси на местных выборах.

Партия Eesti 200 хочет выйти с поправкой в Закон о партиях, чтобы те партии, которые получили наказание в уголовном порядке, не получали государственного финансирования.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.