12.09.2023, 14:20
Разворот! Окружной суд решил рассматривать дело об убийстве на школьном стадионе открыто
ФОТО: ANDRES PUTTING | DELFI MEEDIA
Таллиннский окружной суд вчера принял решение, что нет достаточных оснований для того, чтобы судебное разбирательство по уголовному делу Марка Якоба Яксона проходило за закрытыми дверями. Такой же позиции изначально придерживался и прокурор, но суд первой инстанции (уездный) решил иначе.
Как мы уже сообщали, в ночь на 30 апреля на школьном стадионе в поселке Арукюла (Харьюский уезд) был убит 19-летний молодой человек, а 17-летняя девушка получила телесные повреждения. Обвиняемый в этом преступлении Яксон в июле предстал перед судом. Состоялось распорядительное заседание, на котором было утверждено расписание дальнейших заседаний, а стороны процесса (защита и обвинение) подали свои ходатайства.