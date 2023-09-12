Разворот! Окружной суд решил рассматривать дело об убийстве на школьном стадионе открыто

Как мы уже сообщали, в ночь на 30 апреля на школьном стадионе в поселке Арукюла (Харьюский уезд) был убит 19-летний молодой человек, а 17-летняя девушка получила телесные повреждения. Обвиняемый в этом преступлении Яксон в июле предстал перед судом. Состоялось распорядительное заседание, на котором было утверждено расписание дальнейших заседаний, а стороны процесса (защита и обвинение) подали свои ходатайства.

На предварительном заседании защитник Яксона (Кадри Ситска) и прокурор (Наталья Мийлвеэ) имели разное мнение по поводу того, должен ли процесс быть закрытым или нет. Ситска прежде всего ссылалась на интересы пострадавших и их близких, на то, что внимание прессы причинит им боль. „Смысл этого ходатайства прежде всего в том, чтобы пострадавшим не причинялся дополнительный ущерб“.