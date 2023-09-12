12.09.2023, 13:01
ФОТО | На автозаправках произошел очередной рост цен(16)
ФОТО: Фото читателя
В пятницу ряд топливных фирм в рамках однодневной кампании снизили цены на своих автомобильных заправках. Сегодня цены на моторное топливо опять выросли.
Если вчера бензин марки „95“ стоит 1,799 евро за литр, бензин „98“ - 1,849 и дизельное топливо — 1,679 евро за литр, то сегодня мы видим уже другие цены.
Бензин „95“ стоит 1,819, бензин „98“ - 1,869, дизельное топливо — 1,739 евро за литр.
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