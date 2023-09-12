Кая Каллас: в ближайшее время встретимся с Михаилом Кылвартом и послушаю, что будет с Центристской партией под его руководством

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас говорит, что сотрудничество с Михаилом Кылвартом (избранным в воскресенье председателем Центристской партии) до сих пор складывалось хорошо. То, какие у него мысли как у нового лидера Центристской партии (ЦП), она надеется услышать во время встречи с ним уже в ближайшее время.