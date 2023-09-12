12.09.2023, 12:46
Кая Каллас: в ближайшее время встретимся с Михаилом Кылвартом и послушаю, что будет с Центристской партией под его руководством(15)
ФОТО: ALEXANDROS MICHAILIDIS | SHUTTERSTOCK
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас говорит, что сотрудничество с Михаилом Кылвартом (избранным в воскресенье председателем Центристской партии) до сих пор складывалось хорошо. То, какие у него мысли как у нового лидера Центристской партии (ЦП), она надеется услышать во время встречи с ним уже в ближайшее время.
„Этой весной я стал руководителем парламентской фракции при поддержке 16 голосов. Я уверен, что у меня есть поддержка большинства фракции“, - Танель Кийк подчеркивает, что стул председателя фракции центристов в Рийгикогу под ним не шатается.