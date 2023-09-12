Silikaat Grupp: беспрецедентное повышение государством платы за аренду земли поставит строительный сектор в катастрофическое положение

„Компания Silikaat добывает и обогащает строительный и засыпной песок в Харьюмаа на 400 гектарах, эту землю мы арендуем у государства. Если подготовленная правительством поправка к Закону о недрах будет принята в нынешнем виде, даже с учетом так называемых смягчающих мер плата за аренду земли для нас вырастет катастрофически. Например, к 2026 году по сравнению с этим годом арендная плата вырастет почти на 600%. Без принятия смягчающих мер со следующего года арендная плата для нас увеличится на целых 6000%, что приведет к прекращению деятельности компании, – пояснила исполнительный директор Silikaat Grupp Анне-Мари Лехтла. – Учитывая, что открытие новых карьеров – дело очень сложное и трудоемкое, вскоре мы окажемся в ситуации, когда строительные работы в столице окажутся под угрозой из-за нехватки песка“.

Представители промышленности и профильных союзов считают необходимой дополнительной мерой установление 10% предела годового повышения арендной платы. Это поможет смягчить влияние беспрецедентного повышения арендной платы для предприятий, работающих в регионах Таллинна и Харьюмаа, где ставшее причиной изменения повышение цены землепользования было наиболее резким. Лехтла добавила, что согласно нынешнему плану вместо 10% потолка повышения платы за аренду земли будет применяться 50% потолок – это непонятно резкий рост.