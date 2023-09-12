Эстония во втором квартале экспортировала услуги на рекордную сумму

Аналитик Департамента статистики Яне Леппметс отметила, что во втором квартале этого года экспорт услуг превысил импорт на 770 миллионов евро. „Профицит внешнеторгового баланса услуг был больше только в четвертом квартале 2021 года, когда он составил около 890 миллионов евро. Как в экспорте, так и импорте услуг продолжается тенденция к росту, при этом экспорт услуг еще не был таким высоким, как во втором квартале этого года“, — добавила Леппметс.

Во втором квартале более всего, т. е. на 911 миллионов евро, экспортировали другие коммерческие услуги, в т. ч. прочие вспомогательные услуги для бизнеса. Далее следовал экспорт телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг, в т. ч. услуг по разработке компьютерных программ и консультационных услуг (644 миллиона евро), а также транспортных услуг, в т. ч. дорожных грузоперевозок (612 миллионов евро). В сравнении с тем же периодом 2022 года более всего выросли продажи нерезидентам других коммерческих услуг, телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг, а также туристических услуг. Более всего сократился экспорт транспортных услуг.

Основным партнером по экспорту услуг во втором квартале этого года была Финляндия, куда более всего предоставлялось туристических услуг. Далее следуют Швеция, куда более всего предоставлялось транспортных услуг, и Латвия, куда более всего экспортировали другие коммерческие услуги. Более всего выросли продажи услуг в Латвию (на 41 миллион евро), Финляндию (на 35 миллионов евро) и Германию (на 27 миллионов евро). В Латвию больше, чем в прошлом году, предоставлялось других коммерческих услуг, в Финляндию — туристических услуг, а в Германию — телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг. Более всего сократились продажи услуг в страны, не входящие в Европейский союз, прежде всего в Россию (на 44 миллиона евро), куда меньше, чем в прошлом году, экспортировалось транспортных услуг.