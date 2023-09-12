Эстония во втором квартале экспортировала услуги на рекордную сумму(1)
По данным Департамента статистики и Банка Эстонии, экспорт услуг во втором квартале 2023 года увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года в текущих ценах на 8%, а импорт — на 2%. Услуг было продано на 2,9 миллиарда и закуплено на 2,2 миллиарда евро.
Аналитик Департамента статистики Яне Леппметс отметила, что во втором квартале этого года экспорт услуг превысил импорт на 770 миллионов евро. „Профицит внешнеторгового баланса услуг был больше только в четвертом квартале 2021 года, когда он составил около 890 миллионов евро. Как в экспорте, так и импорте услуг продолжается тенденция к росту, при этом экспорт услуг еще не был таким высоким, как во втором квартале этого года“, — добавила Леппметс.
Во втором квартале более всего, т. е. на 911 миллионов евро, экспортировали другие коммерческие услуги, в т. ч. прочие вспомогательные услуги для бизнеса. Далее следовал экспорт телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг, в т. ч. услуг по разработке компьютерных программ и консультационных услуг (644 миллиона евро), а также транспортных услуг, в т. ч. дорожных грузоперевозок (612 миллионов евро). В сравнении с тем же периодом 2022 года более всего выросли продажи нерезидентам других коммерческих услуг, телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг, а также туристических услуг. Более всего сократился экспорт транспортных услуг.
Основным партнером по экспорту услуг во втором квартале этого года была Финляндия, куда более всего предоставлялось туристических услуг. Далее следуют Швеция, куда более всего предоставлялось транспортных услуг, и Латвия, куда более всего экспортировали другие коммерческие услуги. Более всего выросли продажи услуг в Латвию (на 41 миллион евро), Финляндию (на 35 миллионов евро) и Германию (на 27 миллионов евро). В Латвию больше, чем в прошлом году, предоставлялось других коммерческих услуг, в Финляндию — туристических услуг, а в Германию — телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг. Более всего сократились продажи услуг в страны, не входящие в Европейский союз, прежде всего в Россию (на 44 миллиона евро), куда меньше, чем в прошлом году, экспортировалось транспортных услуг.
Во втором квартале больше всего, а именно на 670 миллионов евро, импортировали другие коммерческие услуги, в т. ч. прочие вспомогательные услуги для бизнеса. Далее следовали закупки у нерезидентов транспортных услуг, в т. ч. морских грузоперевозок (590 миллионов евро), и телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг, в т. ч. услуг по разработке компьютерных программ и консультационных услуг (401 миллион евро). По сравнению с предыдущим годом во втором квартале более всего вырос импорт телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг, туристических услуг и финансовых услуг. Сократились закупки у нерезидентов транспортных услуг и других коммерческих услуг.
Основными партнерами по импорту услуг во втором квартале были Германия, Финляндия и Литва, откуда больше всего закупалось транспортных услуг. Более всего вырос импорт услуг из Литвы (на 32 миллиона евро), Польши (на 21 миллион евро), Украины (на 19 миллионов евро) и Объединенных Арабских Эмиратов (на 20 миллионов евро). Из Литвы, Польши и Украины закупалось больше, чем в прошлом году, телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг, а из Объединенных Арабских Эмиратов — транспортных услуг. Более всего сократился импорт услуг из Великобритании (на 36 миллионов евро), откуда меньше, чем в прошлом году, закупалось других коммерческих услуг.
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