Одна из крупнейших торговых сетей сократит время работы магазинов

Год назад сеть Rimi сообщила, что из-за больших расходов на энергию намерена сократить временя работы части магазинов.

„Мы следим за численностью клиентов и их поведением, и у нас в самом деле в планах и в этот осенне-зимний период сократить время работы части магазинов“, - сказала операционный директор Rimi Eesti Елена Литвинович.

У Rimi есть магазины, чьи продажи зависят от внутреннего или внешнего туризма. В летнее время более длительный их режим работы оправдан, но зимой такой потребности нет.

„С начала октября до конца марта именно у таких магазинов время работы будет короче на 1-2 часа, в зависимости от магазина“, - добавила Литвинович. Список этих магазинов вскоре появится на домашней страничке Rimi.

Торговая сеть Selver вернула с 1 сентября время работы магазинов в обычный режим. Коммерческий директор Selver напомнил, что с 1 мая по 31 августа многие магазины (примерно треть из 73) перешли на летний режим работы. Летний график предусматривал изменение времени (на основании анализа летней посещаемости) открытия или закрытия на час (с 22 до 23 или с 8 до 9).

В сети Prisma не планируют сокращать время работы магазинов. Про словам руководителя по коммуникациям сети Prisma Кристийны Тамберг, они получили от клиентов много положительных откликов, и время открытия и закрытия магазинов изменять не намерены.

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