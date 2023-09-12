12.09.2023, 13:50
Специалист по международному праву: будут ли у россиян отбирать машины на эстонской границе?
ФОТО: | Delfi Meedia
На прошлых выходных Еврокомиссия опубликовала разъяснения относительно запрета на ввоз ряда товаров из России. У многих это вызвало непонивание, а ряд СМИ сообщил, что ЕС окончательно запретил въезд на личных автомобилях из России и провоз личных смартфонов.
Артур Симоньян, Докторант юридического факультета Тартуского университета, пояснил для RusDelfi, что означает данное постановление с юридической точки зрения.