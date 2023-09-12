Новости Эстонии
12.09.2023, 13:50

Специалист по международному праву: будут ли у россиян отбирать машины на эстонской границе?

 
Анна Тамм
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

На прошлых выходных Еврокомиссия опубликовала разъяснения относительно запрета на ввоз ряда товаров из России. У многих это вызвало непонивание, а ряд СМИ сообщил, что ЕС окончательно запретил въезд на личных автомобилях из России и провоз личных смартфонов.

Артур Симоньян, Докторант юридического факультета Тартуского университета, пояснил для RusDelfi, что означает данное постановление с юридической точки зрения.

Насколько данный документ обязателен к исполнению странами Евросоюза?

Руководство Европейской комиссии не является законодательным актом, оно лишь разъясняет условия Регламента 833/2014. Таким образом, разъяснение не имеет обязательной силы для государств-членов. Однако рассматриваемый вопрос регулируется Регламентом 833/2014, который, будучи законодательным актом в соответствии с договорами ЕС, имеет прямую обязательную силу для государств-членов. Таким образом, даже если руководство не является обязательным, регулирование, на которое оно ссылается, является таковым.

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