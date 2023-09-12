Специалист по международному праву: будут ли у россиян отбирать машины на эстонской границе?

Руководство Европейской комиссии не является законодательным актом, оно лишь разъясняет условия Регламента 833/2014. Таким образом, разъяснение не имеет обязательной силы для государств-членов. Однако рассматриваемый вопрос регулируется Регламентом 833/2014, который, будучи законодательным актом в соответствии с договорами ЕС, имеет прямую обязательную силу для государств-членов. Таким образом, даже если руководство не является обязательным, регулирование, на которое оно ссылается, является таковым.