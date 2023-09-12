12.09.2023, 10:40
Полиция нашла пропавшую Ольгу(1)
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ФОТО: | Delfi Meedia
Утром полиция просила помощи в поисках 68-летней Ольги, которая ушла 10 сентября из дома по уходу в Кохтла-Ярве и не вернулась.
После 10 сентября близкие Ольги выйти на контакт с ней не смогли. Полиция вела поисковые мероприятия, которые к утру 12 сентября результата не дали.
Незадолго до полудня пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск сообщила, что местонахождение женщины установлено. С ней всё в порядке, и ее отвезли обратно в дом попечения.
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