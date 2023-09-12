Полиция нашла пропавшую Ольгу

После 10 сентября близкие Ольги выйти на контакт с ней не смогли. Полиция вела поисковые мероприятия, которые к утру 12 сентября результата не дали.

Незадолго до полудня пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск сообщила, что местонахождение женщины установлено. С ней всё в порядке, и ее отвезли обратно в дом попечения.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.





