ФОТО | Что и следовало ожидать: вотум недоверия Михаилу Кылварту провалился(19)
Сегодня в 8.30 началось внеочередное заседание Таллиннского горсобрания, на котором по инициативе трех оппозиционных фракций (партии Isamaa, Партия реформ и Eesti 200) был рассмотрен вотум недоверия мэру Михаилу Кылварту. По итогам голосования вотум недоверия не прошел.
„Дорожный хаос в Таллинне показывает, насколько неправильно управлялась столица при Михаиле Кылварте. Жители города платят за несостоятельность горуправы своим временем, в худшем случае своим здоровьем, и, надеемся, не жизнью. Кылварт должен нести ответственность за плохое управление жизнью Таллинна и команду горуправы. Из-за этого пострадали и страдают как благополучие жителей, так и работающие здесь предприятия“, - говорится в пояснительной записке трех оппозиционных фракций.
Еще одна оппозиционная сила в Таллиннском горсобрании - партия EKRE - не присоединилась к вотуму недоверия. Консерваторы ранее хотели выразить недоверие вице-мэру Владимиру Свету, но их не поддержали другие три оппозиционные партии.
В Таллинне правящая коалиция состоит из двух партий - Центристской и Социал-демократической - и имеет в горсобрании подавляющее большинство. Поэтому заранее можно было предположить, что вотум недоверия не пройдет.
Как передает из горсобрания корреспондент Delfi, к началу заседания почти все кресла депутатов от коалиции были пустыми.
Мэр Таллинна и вице-мэры присутствовали в зале. Отсутствующие были и в рядах оппозиции, в полном составе в заседании участвовала только фракция Isamaa.
В начале заседания слово получил Кылварт, который отметил, что строительство трамвайной линии — это проект, обращенный в будущее. „Городское пространство развивается, особенно на побережье, строятся новые кварталы“, — сказал он.
Он заметил, что одновременное строительство новой трамвайной линии и реконструкция улицы Пронкси доставляют дополнительное неудобство, но и по отдельности они породили бы проблемы. По его словам, сейчас за два года будет сделано то, на что при другом раскладе пошло бы в итоге гораздо больше времени.
„Дорожное строительство — это не только замена асфальта. Любое крупное дорожное строительство означает создание нового городского пространства — больше зеленых зон, больше пространства для пешеходов, отдельные велосипедные дорожки“, — подчеркнул Кылварт и добавил, что нельзя сравнивать улицы Вана-Каламая и Пронкси, у них различные функции.
Голосование по вотуму недоверия состоялось в 10.15, но он не набрал необходимого количества голосов. За вотум недоверия проголосовали 15 депутатов из 19 присутствовавших. Для положительного результата за вотум должны были проголосовать большинство (не менее 40) депутатов горсобрания из 79.
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