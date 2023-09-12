СВОДКА ЗА СУТКИ | Водитель Audi перевернулся и скрылся с места ДТП, оставив в салоне двух раненых. Подробности всех ДТП с тяжелыми последствиями

Во вторник, 11 сентября, в 10.33 на 9-м километре шоссе Хеймтали — Ууэ-Каристе — Абья-Палуоя (село Римму, Вильяндимаа) 21-летний мужчина потерял на крутом правом повороте контроль над мотоциклом Kawasaki KX450F и упал. Мотоциклиста доставили в больницу.

В 11.34 в Таллинне у дома номер 20 по Пыхья пст 29-летний мотоциклист на Yamaha MTM890 не уступил дорогу двигавшейся на электросамокате 31-летней женщине. Водителя самоката доставили в больницу.

В 14.58 в Таллинне у дома номер 4 по улице Сааги 70-летняя велосипедистка потеряла контроль над велосипедом и упала. Пострадавшую доставили в больницу.

В 15.28 в Таллинне на Пярнуском шоссе у автобусной остановки Järve 59-летний водитель грузовика Scania R420 с прицепом проигнорировал красный свет светофора и сбил на пешеходном переходе переходившую проезжую часть 16-летнюю девушку. Пешехода доставили в больницу.

В 17.07 в Таллинне у дома 35 по улице Я. Поска 31-летняя женщина потеряла контроль над электросамокатом и упала. Пострадавшую доставили в больницу.

В 17.56 в Таллинне у дома 63 по улице Койду 43-летний мужчина на Škoda Fabia врезался в припаркованный автомобиль Volvo XC60. В результате столкновения Volvo отбросило на другую припаркованную машину Ford Fusion. Водитель Škoda доставлен в больницу.

В 18.51 в Таллинне у дома 16 по Вабаыхукооли теэ двигавшийся на велосипеде по тротуару 37-летний мужчина потерял контроль над транспортным средством и упал. Велосипедиста доставили в больницу.

В 20.11 на 23-м километре шоссе Таллинн — Раннамыйза — Клоогаранна водитель Audi TT Coupe, личность которого еще не установлена, на прямом участке трассы выехал с дороги, врезался в ограждение и перевернулся. Находившиеся в салоне 19-летняя девушка и 26-летний молодой человек доставлены в больницу. Личность водителя и все обстоятельства ДТП выясняются.

В 20.40 в Таллинне у дома 3а по улице Лоотси ехавшая на велосипеде по тротуару 43-летняя женщина потеряла контроль над велосипедом и упала. Пострадавшая доставлена в больницу.