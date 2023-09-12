Полиция задержала двух подозреваемых в убийстве в Пыхья-Таллинне

В субботу, 9 сентября, в квартире дома по улице Уус-Малева был найден труп мужчины с признаками насилия. У полиции есть основания подозревать в убийстве мужчину 1991 года рождения и женщину 1989 года рождения, которые были знакомы с убитым.

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в понедельник в Харьюмаа, мужчину в 20 часов, а женщину — в 23 часа.

По словам Вадима Куперштейна, руководителя группы по борьбе с преступлениями против личности, начиная с субботы правоохранители вели активную работу по установлению всех обстоятельств преступления.

„Точные детали и мотивы произошедшего в данный момент огласить возможности нет, так как следствие находится на начальной стадии, допрос подозреваемых еще впереди“, - сказал Куперштейн.

Прокуратура попросила у Харьюского уездного суда санкцию на арест подозреваемых.

Возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за убийство (KarS § 113). В случае признания виновными, подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.