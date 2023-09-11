Ирина Янович снова стала председателем горсобрания Нарвы

С Янович связан еще один скандал, о котором писал в том числе RusDelfi. В октябре 2022 году ее уволили с должности директора Нарвской Кренгольмской гимназии с формулировкой „не соответствует должности“. Сама Янович, депутат оппозиционной фракции Narva Heaks , в тот раз сказала RusDelfi , что это политическое решение, за которым стоит лично мэр Катри Райк .

На вопрос RusDelfi нет ли в том, что Ирина Янович голосует за выдвижение вотума недоверия Катри Райк личной обиды с прошлого года, она ответила, что нет. „Это две разные вещи, в зале горсобрания я депутат, а не директор школы, по закону имею право быть избранной на любую должность, - подчеркнула Янович. - Те отношения, о которых вы говорите, это трудовое законодательство, я была работником, а город - работодателем“. Янович отметила, что как у депутата у нее не было возможности поговорить с мэром, так как Райк была в постоянных разъездах. „От мэра исходит стратегия развития города, - сказала новый председатель горсобрания. - Райк привлекает инвестиции, занимается развитием туризма, а на своих людей она внимания не обращает. Мы должны заниматься детскими площадками, инфраструктурой города, а этого нет“.