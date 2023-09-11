Кая Каллас: выражение вотума недоверия премьер-министру является конституционным, все остальное – оправдание

По завершении коалиционного совета Каллас рассказала Delfi, что основной темой были государственный бюджет и связанные с ним законы. Также обсуждалась работа Рийгикогу.

Каллас сегодня также ответит на вопросы в Рийгикогу, при этом она подчеркнула, что не планирует покидать свой пост. „Когда вам не нравится премьер-министр, конституционно правильно подать мотивированный запрос о недоверии. Все другие действия, направленные на отставку, не соответствуют Конституции. И использование этого а качестве предлога - это просто еще один повод“, - считает Каллас.

Член фракции Партии реформ Сигне Киви сказала ERR в пятницу, что в партии есть и те, кто не поддерживает Каллас. По словам самой Каллас, скандал обсуждался на двух заседаниях правления, где Киви выразила свое несогласие. При этом Каллас заверила, что правление выразило ей поддержку.

Она добавила, что не знает никого, кто бы ее не поддерживал.

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