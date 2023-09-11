Пока запрет на въезд автомобилей из России в Эстонию не применяется

„На данный момент налогово-таможенная служба занимается тем, что мы тоже изучаем подробно этот документ. Сейчас решение такое, что вопрос следует обсудить с Литвой, Латвией и Финляндией. Надо узнать, как они понимают этот документ. Важен принцип - если мы что-то меняем, то мы на всех внешних сухопутных границах действуем одинаково“, - пояснил руководитель Налогово-таможенного департамента по таможенному контролю Антс Кутти.

Напомним: 10 сентября стало известно, что Еврокомиссия подтвердила о запрете россиянам въезжать в страны Евросоюза на личных автомобилях, зарегистрированных в РФ, поскольку это будет расцениваться как запрещенный импорт.

„Не имеет значения, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях, если оно подпадает под таможенные коды, перечисленные в приложении XXI (в том числе код 8703), происходит из России или экспортируется из нее. Чаще всего это касается транспортных средств, имеющих российские номерные знаки и зарегистрированных в России“, — говорится в документе.

В Еврокомиссии также подчеркнули, что срок, на который ввозится автомобиль с российскими номерами, и таможенная процедура, используемая при этом, не имеют значения.

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