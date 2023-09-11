ВИДЕО | Урмас Рейнсалу: наше условие – премьер-министр должна уйти в отставку

Рейнсалу сказал, что для партии важно, чтобы парламент мог продолжать работу, потому нынешняя ситуация ненормальная.

Рейнсалу считает, что Кая Каллас должна подать в отставку. „Для нас условие - которое мы не привязываем ни к каким другим условиям - заключается в том, что премьер-министр должна уйти в отставку“.

„Это не личное дело премьер-министра, как она говорит или как говорят коалиционные политики. В монархии монарх решает, уйти ли ему в отставку и кто станет его династическим преемником. Мы считаем, что это публичное дело, и в любой стране мира будут протесты, если выяснится, что лидер вашей страны во время войны ведет бизнес с врагом“, - сказал Рейнсалу.

Рейнсалу повторил, что партия Isamaa выступает за отставку Каи Каллас.

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