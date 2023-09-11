ВИДЕО | Резвый водитель BMW протаранил стену Таллиннского автовокзала и вылетел на встречку

Вечером в субботу 21-летний молодой человек на привезенной ему в ремонт машине друга устроил дрифт.

Давление на педаль газа не соответствовало скорости, а также повороту руля, в результате чего машина врезалась в здание таллиннского автовокзала, а затем ее выкинуло на встречную полосу.

По счастливой случайности никто не пострадал и все ограничилось материальным ущербом. Каждый может себе представить, что могло бы произойти, если бы по тротуару шли пешеходы.

Поскольку это было умышленное действие, то водителя задержали, сегодня он предстал перед судом.

Согласно судебному решению, теперь водителю придется размышлять о своих действиях и возможных последствиях в центре содержания под стражей. Кроме того, его лишили водительских прав.

Проверять свои навыки вождения подобным образом необходимо в безопасной среде и в предназначенном для этого месте. Общественные дороги для этого не предназначены, и все действия водителей, которые умышленно подвергают риску других участников дорожного движения, привлекают внимание полиции. Подобные действия наказуемы.

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