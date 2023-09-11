В какой кружок отправить ребенка? В электронном справочнике представлен обзор занятий по интересам в Таллинне

По словам вице-мэра Андрея Канте, справочник послужит подспорьем при выборе подходящего кружка для детей и подростков. „С началом учебного года открывается сезон в кружках по интересам. Именно сейчас многие семьи приступают к выбору занятий для детей. В Таллинне существует множество возможностей для развития талантов и приятного времяпрепровождения. В справочнике представлена деятельность более чем 125 столичных организаций, его использование упростит выбор кружка или тренировок для детей“, - сказал Канте.

Информация в справочнике разделена на семь категорий: изучение языков, искусство и культура, занятия для малышей, музыка, спорт, танцы, техника и наука. Также представлена информация об организациях, какие занятия они предлагают, на какой возраст они рассчитаны, на каком языке проводится работа, а также дана информация о стоимости занятий и месте их проведения.

В электронном справочнике представлены как муниципальные, так и частные школы по интересам, спортивные клубы, музеи, молодежные центры, а также другие молодежные организации. Например, ребята до 19 лет могут обучаться печатной и компьютерной графике, моде, фото и видео, народному танцу и керамике в Таллиннском центре по интересам „Куллло“, дети от 3 до 15 лет в школе Agneta смогут изучать танцы, роспись по шелку, печать на текстиле и изготовление украшений, а дети от 8 до 11 лет могут заниматься в танцевальной школе Casa de Baile и научиться танцевать сальсу, бачату и меренгу.

Справочник доступен на странице: https://www.tallinn.ee/ru/spravochnik .