Cтеклянная перегородка стала причиной серьезного несчастного случая на производстве

По словам управляющей портфелем страхования от несчастных случаев ERGO Элис Карула, несчастные случаи часто происходят в ситуациях, когда люди не могут их предвидеть. Так произошло и пару недель назад, когда в одном таллиннском офисном здании пострадал работник, вошедший в стеклянную стену. „Поскольку погода была солнечная, а недавно помытое стекло не было должным образом обозначено, стеклянная перегородка возникла на пути человека неожиданно и при контакте мгновенно разбилась на крупные осколки“, – описывает Карула несчастный случай. Из-за острых осколков стекла человек получил серьезные порезы ног. Кроме того, он испытал сильный шок. В худшем же случае осколки стеклянной перегородки могли стать причиной травм по всему телу.

Не обозначенные должным образом стеклянные двери и стены – частое явление в рабочей среде. Консультант по рабочей среде Трудовой инспекции Пирет Кальюла рассказала, что это нередко приводит к несчастным случаям на производстве. Бывает, что на таких стеклянных поверхностях можно даже увидеть следы того, что кто-то с ними столкнулся, поэтому нельзя переоценить важность соответствующий требованиям маркировки. „В маркировке важно, чтобы она была заметной. Например, от узкой матовой полоски толка мало – она будет не особо видна на ходу“, – объяснила Кальюла. Она также добавила, что без внимания нельзя оставлять и материал, из которого выполнены стеклянные перегородки и стены. Он должен быть безопасным, чтобы при разрушении поверхности не образовывались острые осколки, которые могут стать причиной травм.

К сожалению, подобные случаи служат подтверждением того обстоятельства, что несчастный случай может произойти где угодно. Статистика по несчастным случаям страховой компании ERGO демонстрирует, что, к счастью, серьезные травмы, в отличие от незначительных, являются скорее редкостью. Большинство происшествий связаны с повседневными несчастными случаями – прыжками и падениями. Наиболее распространены всевозможные бытовые несчастные случаи, когда люди получают травмы пальцев рук и ног, костей рук, ребер, ключиц и голеностопных суставов. Неожиданно много несчастных случаев также регистрируется дома – там к наиболее серьезным травмам также приводят падения. Наряду с лестницами опасность представляет газон у дома – бывали случаи, когда поскользнувшиеся на влажной траве люди уходили на больничный на полгода, настолько серьезными были травмы.