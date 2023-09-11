Новости Эстонии
11.09.2023, 14:44

ФОТО | Перед Рийгикогу протестуют против автоналога

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В 15 часов начнется первое заседание осенней сессии Рийгикогу. Прямо перед ним у замка Тоомпеа проходит протест против автомобильного налога.

Организатором является партия Isamaa. „Автоналог только для пополнения госбюджета“, - значится на плакате, который принесли с собой на протест.

Не забыли и „перечень грехов“ Каи Каллас. Требуют отставки премьер-министра.

Министр финансов Март Вырклаев говорил Delfi, что законопроект об автомобильного налоге планируется отправить в Рийгикогу вместе с государственным бюджетом не позднее конца месяца.

„Поскольку планируется, что налог вступит в силу летом следующего года и эти поступления уже будут учитываться в доходах бюджета 2024 года, то его нужно принять в этом году вместе с бюджетом“, - сказал министр.

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