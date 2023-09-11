ВИДЕО | Мартин Хельме: Каю Каллас нужно заставить уйти в отставку. Все равно, сколько это займет времени

„Конечно же, осенью, перед тем, как можно начать обсуждать другие вещи, вопрос заключается в нахождении Каи Каллас на посту премьер-министра. По нашей оценке, немыслимо, чтобы Каллас, которую нельзя воспринимать всерьез и которая лишилась доверия, могла продолжать руководить правительством. Все равно, сколько это займет времени, Каллас нужно заставить уйти в отставку. Это, так сказать, наша основная тема на ближайшее время“, - сообщил Хельме.

„Мы считаем, что нынешний состав Ригйикогу, который собрался весной, такой провальный и неудачный, что для решения этого конфликта или политического тупика нужны новые выборы. У нас есть план для того, чтобы вызвать эти новые выборы“, - добавил он.

По слова Хельме, EKRE планирует внеочередные выборы, что было бы реалистично сделать в начале нового года.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.