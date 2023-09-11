ВИДЕО | Лаури Хуссар: знаю, что Партия реформ серьезно обсуждала связанный с Каллас скандал и его различные решения

„Я знаю, что они серьезно обсуждали эти разные вопросы, связанные с разразившимся вокруг Каллас и ее мужа скандалом, и рассматривают различные решения. В данном случае мне как спикеру Рийгикогу очень сложно дать окончательную оценку, как Партия реформ и премьер-министр должны себя вести в данной ситуации“, - сказал он.

Что касается обструкции, то Хуссар сообщил, что в производство Рийгикогу направлено более 300 запросов и почти 200 законопроектов - так много раньше разом никогда не направлялось в производство.

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