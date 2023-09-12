Украинский юноша, проваливший экзамен на эстонском в Нарвском колледже, все же сможет учиться. Помогла статья Delfi

„Это просто замечательная новость, я желаю ребятам успехов и очень рада, что сейчас они будут учиться в прекрасном университете. Рада, что есть такая возможность. Это невероятный опыт для них, огромный вызов, классная возможность развиваться“, - поделилась эмоциями Татьяна.

Сожалеем, что произошла досадная ошибка в коммуникации во время Вашего поступления в Нарвский колледж. Даже если бы Вы упомянули во время интервью, что Вам не дали писать тест на английском языке, решить ситуацию сразу было бы намного проще, чем по прошествии времени. Если наше предложение о зачислении Вас в качестве „täiendõppija“ подходит Вам, дайте, пожалуйста, об этом сразу знать“, - написали в письме из колледжа.

„В результате обсуждения вашей ситуации было решено, что мы предложим Вам бесплатное место в Нарвском колледже в качестве „täiendõppija“. Это значит, что в 2023/2024 учебном году Вы будете изучать эстонский язык на уровень В2, и в случае успешной сдачи экзамена в конце учебного года у Вас будет возможность снова подать заявление на специальность „IT süsteemide arendus“. (Разработка IT-систем - ред.) При таких обстоятельствах Вы не потеряете год и будете участвовать в обучении наравне с ребятами, которые в этом году были зачислены в Нарвский колледж в качестве иностранцев на данную специальность.

RusDelfi получил комментарий Нарвского колледжа. Там обнадежили, мол, попробуют пересмотреть этот случай. А после публикации статьи на нашем портале Даниилу Устюгову, герою этой истории, пришло радостное известие: руководство Нарвского колледжа нашло неплохое решение для того, чтобы Даня все же мог начать учебу.

На самом деле, для иностранцев Нарвский колледж делает послабления, и сдавать вступительный тест можно на русском или английском языках. Но из-за недопонимания, путаницы с регистрацией в электронной среде и того, что ребята еще не освоились в Эстонии настолько, чтобы рискнуть отстаивать свои права, все пошло кувырком, и один из друзей, сдавая экзамен на эстонском, не добрал несколько баллов.

Сам Даниил также не скрывал своей радости.

„Я был безумно рад и счастлив услышать такую новость, у меня на мгновение перехватило дух и тяжело было осознать, что это реальность, а не какой-то очередной сон. Жить я буду в Нарве, снял себе квартиру, на выходные ездить к родителям и коту в Тарту, буду получать права и потом ездить на машине. Планирую за год выучить эстонский на В2 и не упустить прекрасную возможность“.

Даниила зачислили в колледж бесплатно. Первый год он будет изучать эстонский, культуру Эстонии, английский. Предполагается, что в конце года он сдаст экзамен на B2, и у него появляется возможность поступить на первый курс той специальности, на которую он не прошел весной.

„В августе мы обсуждали снова эту тему, и никаких легальных возможностей принять Даниила у нас не было, единственным выходом оказалось принять его бесплатно в качестве täiendõppija, что позволяет ему не потерять год и летом поступать на ту же специальность, на которую он поступал.

Иностранные студенты в любом случае в первый год изучают эстонский, а потом уже переходят на первый курс, если сдают B2, т.к. это эстоноязычная программа. Соответственно, сейчас Даниил будет учиться вместе с теми, с кем поступал в этом году, в том числе со своим другом, который смог сдать тест на эстонском и прошел на ИТ-специальность. Если Даниил в следующем году сдаст на B2, он будет поступать на эстонском. Если не сдаст, будет поступать опять как иностранец.

Если он поступит, у него в любом случае, как и у всех остальных студентов будет тестирование эстонского языка, и на основании теста ему назначат необходимое количество пунктов эстонского. Важно, что предыдущий год зачитывается, соответственно, он может учиться уже полноценно на первом курсе, но добирать назначенные пункты эстонского (и это уже не целый год)“, - объяснила RusDelfi руководитель двух учебных IT-программ колледжа Анжелика Праткунас.

Смелые планы