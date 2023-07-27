Крушение надежд: украинским ребятам пришлось поступать в Нарвский колледж на эстонском языке, хотя для иностранцев предусмотрено исключение

На дне открытых дверей им четко сказали, что тест и собеседование для украинцев будут проходить на английском или русском языке, по желанию.

„В этом была вся изюминка, именно ради этой информации ребята и шли на День открытых дверей. Чтобы узнать, где можно учиться именно им, с их знаниями эстонского, и есть ли такая возможность именно в Тартуском университете. Поэтому при подготовке к экзамену мальчики делали упор на математику, логику, информатику и английский язык“.