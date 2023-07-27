Новости Эстонии
27.07.2023, 07:00

Крушение надежд: украинским ребятам пришлось поступать в Нарвский колледж на эстонском языке, хотя для иностранцев предусмотрено исключение

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Один из них чудом поступил, второй провалил экзамен. Что дальше?
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ФОТО: Illustration by Nina Briantseva

Двоим юношам из семей украинских военных беженцев, живущим сейчас в Тарту, из-за досадной ошибки коммуникации пришлось испытать немалый стресс: поступая в Нарвский колледж Тартуского университета, они сдавали экзамены на эстонском языке, который знают очень слабо. В результате один из них - чудом - поступил, второй не добрал баллов.

На дне открытых дверей им четко сказали, что тест и собеседование для украинцев будут проходить на английском или русском языке, по желанию.

„В этом была вся изюминка, именно ради этой информации ребята и шли на День открытых дверей. Чтобы узнать, где можно учиться именно им, с их знаниями эстонского, и есть ли такая возможность именно в Тартуском университете. Поэтому при подготовке к экзамену мальчики делали упор на математику, логику, информатику и английский язык“.

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