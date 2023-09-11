ОТ РЕДАКЦИИ | Преодолеет ли Кылварт новые рубежи?
Избрание нового председателя Центристской партии на вчерашнем конгрессе в Пайде не поможет разрешить внутрипартийный кризис.
В минувшее воскресенье Центристская партия выбрала на съезде в Пайде нового председателя. До конгресса явным фаворитом был мэр Таллинна Михаил Кылварт, но было заметно, что надежда есть и у Танеля Кийка, потому что Юри Ратас на голосовании получил большую поддержку, и сам он неоднократно заявлял, что хотел бы видеть в качестве своего преемника именно Кийка.
В конечном итоге большинство симпатий членов конгресса досталось Кылварту. Те, кто следил за ходом голосования в режиме реального времени, могли отметить, что выборы нового председателя проходили в духе настоящей демократии, между двумя кандидатами, прозрачно и открыто. Были периоды в эстонской политике, когда на должность председателя партии баллотировался лишь один кандидат, что не могло не создавать параллелей с советской эпохой. От внимательного зрителя не укрылась и нервозность, которая царила на центристском съезде, поскольку многие ключевые фигуры этой партии открыто говорили, что не исключают того, что по результатам голосования некоторые члены покинут ряды центристов.
Как известно, новая метла по-новому метет, и каждый новый руководитель создает свою команду. Те, чьим фаворитом являлся Танель Кийк, надеялись, что нынешнее положение членов партии сохранится. Теперь, с победой Кылварта, очевидно, что партию ждут внутренние перестановки. И, конечно, не исключено, что некоторая часть людей выйдет из партии.
Большинство центристов хорошо сознают, что выбор нового председателя не означает окончание внутрипартийного кризиса. Как показывает практика, новый руководитель действительно способен на какое-то время повысить популярность партии. Однако это, как правило, явление краткосрочное: когда общество убедится, что новому председателю нечего предложить и никаких новых идей у партии не зародилось, все вернется на круги своя. В остальном, как показали мартовские выборы, центристам очень сложно сохранить свой электорат, который в основном состоит из двух противоположных частей. Это серьезный вызов для Михаила Кылварта.
В свое время харизма и политические амбиции Эдгара Сависаара помогли объединить вокруг партии тех эстонских избирателей, которые поддерживали Сависаара еще в годы „Народного фронта“, а также привлечь русскоязычный электорат и сделать Центристскую партию самой популярной политической силой в 2000-е годы. Когда Сависаара сменил молодой и энергичный Юри Ратас, это привлекло к партии новых избирателей, тех, кому фигура Сависаара казалась неприемлемой.
Нужно понимать, что в условиях, когда Россия ведет террористическую захватническую войну против соседнего государства, центристам очень сложно лавировать между разными группами избирателей, потому что риторика, которую они практиковали до февраля 2022 года, больше в эстонской политике невозможна. Михаил Стальнухин (если кто-то еще помнит такого политика) постарался продолжать старую риторику центристов и открыто демонстрировал свои симпатии российскому агрессору, не стесняясь в выражениях в адрес эстонского правительства. Его флирт с Россией и повторение нарративов российской пропаганды закончилось скандалом и изгнанием его из рядов партии. Публицист Олег Самородний опять оказался прав.
Поэтому Михаилу Кылварту предстоит взять очень сложные рубежи: завоевать симпатии самой радикальной части русскоязычного электората, которая, разочаровавшись в центристах, дружно отдала свои голоса за маргинальную пророссийскую партию Koos. И если центристы под руководством Кылварта начнут снова заигрывать с этой частью избирателей, это неминуемо приведет к потерям на другом конце политического (эстоноязычного) спектра.
* Редакция RusDelfi приглашает к сотрудничеству авторов, имеющих собственное мнение по политическим, экономическим, социальным и культурным вопросам. Пишите нам на адрес rus@delfi.ee с пометкой „в рубрику мнений“!