ОТ РЕДАКЦИИ | Преодолеет ли Кылварт новые рубежи?

В минувшее воскресенье Центристская партия выбрала на съезде в Пайде нового председателя. До конгресса явным фаворитом был мэр Таллинна Михаил Кылварт, но было заметно, что надежда есть и у Танеля Кийка, потому что Юри Ратас на голосовании получил большую поддержку, и сам он неоднократно заявлял, что хотел бы видеть в качестве своего преемника именно Кийка.

В конечном итоге большинство симпатий членов конгресса досталось Кылварту. Те, кто следил за ходом голосования в режиме реального времени, могли отметить, что выборы нового председателя проходили в духе настоящей демократии, между двумя кандидатами, прозрачно и открыто. Были периоды в эстонской политике, когда на должность председателя партии баллотировался лишь один кандидат, что не могло не создавать параллелей с советской эпохой. От внимательного зрителя не укрылась и нервозность, которая царила на центристском съезде, поскольку многие ключевые фигуры этой партии открыто говорили, что не исключают того, что по результатам голосования некоторые члены покинут ряды центристов.

Как известно, новая метла по-новому метет, и каждый новый руководитель создает свою команду. Те, чьим фаворитом являлся Танель Кийк, надеялись, что нынешнее положение членов партии сохранится. Теперь, с победой Кылварта, очевидно, что партию ждут внутренние перестановки. И, конечно, не исключено, что некоторая часть людей выйдет из партии.