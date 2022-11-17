МНЕНИЕ | О Стальнухине забудут на следующий день после того, как он никуда не попадет

Во избежание кривотолков уточню, что под „русскими политиками“ я имею в виду всех общественно-политических персонажей, которые, независимо от их этнического происхождения и национальной самоидентификации, в своей электоральной активности ориентируется на русскоязычных избирателей. Поэтому среди „русских политиков“ попадаются люди разных национальностей, в том числе и этнические эстонцы. Для большей наглядности можно привести пример Яны Тоом, которая никак не может определиться, кто она – русская или эстонка. Или же можно вспомнить виртуозную формулировку Михаила Кылварта, который как-то сказал, что его мама – кореянка, папа – эстонец, а родной язык – русский.