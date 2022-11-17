Мнение
17.11.2022, 11:05

МНЕНИЕ | О Стальнухине забудут на следующий день после того, как он никуда не попадет

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Олег Самородний
публицист
Михаил Стальнухин
Михаил Стальнухин
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

„Русские политики“ в Эстонии пытаются играть драму или трагедию, а выходит все время комедия. И, видно, поэтому они, чаще всего, производят жалкое впечатление, пишет публицист Олег Самородний в колонке для RusDelfi.

Чехарда с кандидатами в избирательный список Центристской партии в Ида-Вирумаа дает очередной повод напомнить о тяжкой доле так называемых „русских политиков“.

Во избежание кривотолков уточню, что под „русскими политиками“ я имею в виду всех общественно-политических персонажей, которые, независимо от их этнического происхождения и национальной самоидентификации, в своей электоральной активности ориентируется на русскоязычных избирателей. Поэтому среди „русских политиков“ попадаются люди разных национальностей, в том числе и этнические эстонцы. Для большей наглядности можно привести пример Яны Тоом, которая никак не может определиться, кто она – русская или эстонка. Или же можно вспомнить виртуозную формулировку Михаила Кылварта, который как-то сказал, что его мама – кореянка, папа – эстонец, а родной язык – русский.

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