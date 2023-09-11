До 18 сентября можно предложить кандидатов на премии в области интеграции

В этом году Министерство культуры и Фонд интеграции в 24-й раз вручат премии наиболее выдающимся деятелям в области интеграции. Премии присуждаются людям и организациям с 1999 года.

„Премии в области интеграции – это общественное признание тем, кто помогает находить и ценить все то, что объединяет разные культуры и общины в Эстонии. Иными словами, тем, кто вносит вклад в развитие и сохранение сплоченности нашего общества. Как и сама интеграция, это признание основывается на мнениях каждого из нас – на предложениях каждого из нас, кому следует выразить признательность“, – сказала руководитель по вопросам культурного многообразия Фонда интеграции Аве Хярсинг.

Премии присуждаются в четырех номинациях: „Золотой фонд интеграции“ (популяризация культурного многообразия Эстонии и долгосрочная целенаправленная деятельность по содействию интеграции); „Создатель диалога культур“ (претворение в жизнь проектов по налаживанию сотрудничества между людьми с разным родным языком); „Искра года“ (человек или организация, внесшая выдающийся вклад в содействие интеграции); „Вестник года“ (формирование поддерживающей интеграцию позиции посредством медийных проектов).

Лауреатов наградит министр культуры Хейди Пурга на торжественной церемонии, которая будет проведена в Таллинне 12 декабря 2023 года. Лауреатов определит комиссия, состоящая из экспертов в данной области. Каждый лауреат получит премию в размере 1000 евро.

Предложить кандидатов на премии в области интеграции можно до 18 сентября 2023 года. Для этого необходимо заполнить анкету, опубликованную на сайте Фонда интеграции , и отправить ее на адрес taotlus@integratsioon.ee с пометкой „Премии в области интеграции 2022–2023“.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.