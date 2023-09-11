В понедельник вечером цена электричества достигнет 450 евро

Самая высокая цена для биржевого пакета ожидается вечером в 20-21 часов и составит 46 центов кВт-ч.

Средняя биржевая цена электроэнергии в ценовом регионе Эстонии, согласно данным Nord Pool, составит сегодня 186,61 евро за МВт-ч, то есть 18,7 центов за кВт-ч. К этом добавятся еще сборы продавцов электроэнергии, акцизы и плата за сеть. Самая высокая цена на бирже будет в период 19-20, когда биржевая цена на электроэнергию поднимется до 468,82 евро за МВт-ч, то есть 46,9 центов за кВт-ч.

Самая же дешевая электроэнергия была утром в 10-12, когда электричество стоило всего 0,56 центов за кВт-ч.

Как сообщает Elering, причина заключается, по всей видимости, в том, что соединение между Швецией и Литвой NordBalt вышло из строя, поэтому в регион Балтии не поступает достаточно дешевой электроэнергии из Северных стран.

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